Нардеп и олигарх Вадим Новинский заявил об отказе от депутатского мандата

Народный депутат Вадим Новинский, который в предыдущем созыве Верховной Рады был одним из лидеров фракции Оппозиционного блока, написал в Facebook о намерении отказаться от мандата.

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"В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики – время и обстоятельства диктуют другие приоритеты", – написал он.

Новинский также опубликовал копию заявления о сложении депутатских полномочий.

Новинский участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 57 (Мариуполь), по итогам голосования победил с результатом 42,64%.

Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял 2 место с оценкой состояния около $4,4 млрд.

Новинский был принят в гражданство Украины "как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной" 29 мая 2012 года указом Виктора Януковича.

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Сергей Бережной

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