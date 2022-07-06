Нардеп и олигарх Вадим Новинский заявил об отказе от депутатского мандата
Народный депутат Вадим Новинский, который в предыдущем созыве Верховной Рады был одним из лидеров фракции Оппозиционного блока, написал в Facebook о намерении отказаться от мандата.
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"В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики – время и обстоятельства диктуют другие приоритеты", – написал он.
Новинский также опубликовал копию заявления о сложении депутатских полномочий.
Новинский участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 57 (Мариуполь), по итогам голосования победил с результатом 42,64%.
Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял 2 место с оценкой состояния около $4,4 млрд.
Новинский был принят в гражданство Украины "как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной" 29 мая 2012 года указом Виктора Януковича.
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