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Нардеп и олигарх Вадим Новинский заявил об отказе от депутатского мандата

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 13:25
Нардеп и олигарх Вадим Новинский заявил об отказе от депутатского мандата - Фото
Вадим Новинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат Вадим Новинский, который в предыдущем созыве Верховной Рады был одним из лидеров фракции Оппозиционного блоканаписал в Facebook о намерении отказаться от мандата.  

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"В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики – время и обстоятельства диктуют другие приоритеты", – написал он.

Новинский также опубликовал копию заявления о сложении депутатских полномочий.

Заявление Новинского о сложении мандата
 

Новинский участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 57 (Мариуполь), по итогам голосования победил с результатом 42,64%.

Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял 2 место с оценкой состояния около $4,4 млрд.

Новинский был принят в гражданство Украины "как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной" 29 мая 2012 года указом Виктора Януковича.

Читайте также: Новинский – против, Шуфрич – за. Как разделились голоса за Стамбульскую конвенцию

Сергей Бережной
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Вадим Новинский депутатский мандат
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