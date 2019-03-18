Нардеп от БПП не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей

Сегодня, 18 марта, народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Березенко проигнорировал приглашение Нацполиции на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Его ждали в управлении Нацполиции в 10:00.
"Березенко С.И. будет вызван на допрос в указанном уголовном производстве повторно", - сказано в сообщении.
По закону, пока Рада не дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, он вправе игнорировать подобные приглашения.
12 марта в Нацполиции сообщили LIGA.net, что Березенко "безусловно будет допрошен", поскольку на него есть заявление.
12 марта министр МВД Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова показал схему "пирамиды" возможной массовой скупки голосов избирателей на выборах, в самом центре которой была фотография якобы Березенко.
В свою очередь, в Генпрокуратуре отметили, что нардеп от ВО Батькивщина Валерий Дубиль несмотря на приглашения, дважды не явился на допрос в Госбюро расследований по делу о подкупе избирателей, которое ведет СБУ.
возможном подкупе избирателей нардепа