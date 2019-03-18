Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 13:39

Нардеп от БПП не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей

Нардеп от БПП не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей - Фото
Сергей Березенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сергей Березенко будет вызван на допрос в Нацполицию повторно

Реклама
Реклама

Сегодня, 18 марта, народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Березенко проигнорировал приглашение Нацполиции на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Его ждали в управлении Нацполиции в 10:00.

Реклама

"Березенко С.И. будет вызван на допрос в указанном уголовном производстве повторно", - сказано в сообщении. 

По закону, пока Рада не дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, он вправе игнорировать подобные приглашения.

12 марта в Нацполиции сообщили LIGA.net, что Березенко "безусловно будет допрошен", поскольку на него есть заявление.

12 марта министр МВД Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова показал схему "пирамиды" возможной массовой скупки голосов избирателей на выборах, в самом центре которой была фотография якобы Березенко.

В свою очередь, в Генпрокуратуре отметили, что нардеп от ВО Батькивщина Валерий Дубиль несмотря на приглашения, дважды не явился на допрос в Госбюро расследований по делу о подкупе избирателей, которое ведет СБУ.

возможном подкупе избирателей нардепа 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Березенко, допрос, мвд, нардеп, подкуп, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 