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Нардеп: Тимошенко — в критическом состоянии, но не на аппарате ИВЛ

26.08.2020, 10:02
Нардеп: Тимошенко — в критическом состоянии, но не на аппарате ИВЛ - Фото
Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)

У заболевшего COVID-19 лидера Батькивщины — высокая температура, отметил Ивченко

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусной болезнью COVID-19, находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в эфире Украина 24 сообщил ее коллега по партии Вадим Ивченко.

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"Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее  высокая температура. Она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ  — это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять по медицинскому протоколу",   рассказал он.

Ивченко отметил, что ситуация действительно критическая, но к ИВЛ подключают, когда она "не просто критическая, а вышла за определенные рамки".

  • 23 августа сообщалось, что Тимошенко заболела COVID-19 и находится в тяжелом состоянии с высокой температурой.
  • Вчера в СМИ появилась информация, что Тимошенко якобы подключена к аппарату ИВЛ. В пресс-службе политика не подтвердили, но и не опровергли эти данные, отвечая на прямой вопрос LIGA.net.

Марк Сировой
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