Нардеп: Тимошенко — в критическом состоянии, но не на аппарате ИВЛ

У заболевшего COVID-19 лидера Батькивщины — высокая температура, отметил Ивченко

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусной болезнью COVID-19, находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в эфире Украина 24 сообщил ее коллега по партии Вадим Ивченко.

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"Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее — высокая температура. Она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ — это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять по медицинскому протоколу", — рассказал он.

Ивченко отметил, что ситуация действительно критическая, но к ИВЛ подключают, когда она "не просто критическая, а вышла за определенные рамки".

23 августа сообщалось, что Тимошенко заболела COVID-19 и находится в тяжелом состоянии с высокой температурой.

LIGA.net. Вчера в СМИ появилась информация, что Тимошенко якобы подключена к аппарату ИВЛ. В пресс-службе политика не подтвердили, но и не опровергли эти данные, отвечая на прямой вопрос

Марк Сировой

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