Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 13:05

Нардепы просят Зеленского посмертно наградить Тымчука

Нардепы просят Зеленского посмертно наградить Тымчука - Фото
Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

Президента призывают наградить погибшего нардепа орденом Свободы

Группа народных депутатов написала обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посмертно наградить погибшего депутата фракции Народный фронт Дмитрия Тымчука орденом Свободы. Фото обращения опубликовал нардеп Антон Геращенко в Facebook

К Зеленскому обратились депутаты из фракций Народный фронт, БПП и Самопомощь.

Они считают, что Тымчука нужно наградить за его личный вклад в дело защиты информбезопасности Украины.

Вчера, 19 июня, в Киеве погиб координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление Тымчук. Полиция рассматривает несколько версий гибели, в том числе умышленное самоубийство

Читайте также: "Человек со стержнем". Журналисты, активисты, политики о Тымчуке

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, дмитрий тымчук, тон геращенко, орден свободы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 