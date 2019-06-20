Нардепы просят Зеленского посмертно наградить Тымчука

Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

Группа народных депутатов написала обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой посмертно наградить погибшего депутата фракции Народный фронт Дмитрия Тымчука орденом Свободы. Фото обращения опубликовал нардеп Антон Геращенко в Facebook.

К Зеленскому обратились депутаты из фракций Народный фронт, БПП и Самопомощь.

Они считают, что Тымчука нужно наградить за его личный вклад в дело защиты информбезопасности Украины.

Вчера, 19 июня, в Киеве погиб координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление Тымчук. Полиция рассматривает несколько версий гибели, в том числе умышленное самоубийство.



Читайте также: "Человек со стержнем". Журналисты, активисты, политики о Тымчуке