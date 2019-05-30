Народный фронт не будет голосовать за отставку Гройсмана - нардеп

Виктория Сюмар

Франция Народный фронт не будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом заявила член парламентской фракции Виктория Сюмар, передает Hromadske.

Нардеп считает, что правительство должно продолжать работать, чтобы не подрывать сотрудничество с МВФ.

"Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, идут сложные переговоры с Международным валютным фондом, это может привести к серьезному финансовому кризису", - сказала Сюмар.

Ранее сообщалось, что фракция Блок Петра Порошенко тоже не собирается голосовать за отставку премьера.

27 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал, что вопрос отставки правительства рассмотрят на пленарном заседании в четверг, 30 мая.

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