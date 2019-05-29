Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 15:11

Гройсман перед голосованием за отставку придет на заседание БПП

Гройсман перед голосованием за отставку придет на заседание БПП - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее премьер-министр заявлял, что не будет объединяться с политической силой Петра Порошенко на парламентских выборах

30 мая перед голосованием за отставку премьера Владимира Гройсмана он примет участие в заседании фракции Блок Петра Порошенко. Об этом сообщает замглавы фракции Алексей Гончаренко в Facebook.

Заседание фракции начнется завтра в 09:00 утра.

20 мая Гройсман заявил, что уходит в отставку. Он подчеркнул, что предложил Владимиру Зеленскому вместе с парламентом сформировать новую повестку дня, чтобы реагировать на вызовы и угрозы и принимать эффективные решения, но "президент избрал другой путь".

26 мая премьер сказал, что пятый президент Петр Порошенко предлагал ему идти вместе на выборы, но он отказался.

Читайте также: Гройсман: Я продолжу работать и после решения Рады об отставке

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир гройсман, отставка, Блок Петра Порошенко, алексей гончаренко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 