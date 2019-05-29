Гройсман перед голосованием за отставку придет на заседание БПП

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

30 мая перед голосованием за отставку премьера Владимира Гройсмана он примет участие в заседании фракции Блок Петра Порошенко. Об этом сообщает замглавы фракции Алексей Гончаренко в Facebook.

Заседание фракции начнется завтра в 09:00 утра.

20 мая Гройсман заявил, что уходит в отставку. Он подчеркнул, что предложил Владимиру Зеленскому вместе с парламентом сформировать новую повестку дня, чтобы реагировать на вызовы и угрозы и принимать эффективные решения, но "президент избрал другой путь".

26 мая премьер сказал, что пятый президент Петр Порошенко предлагал ему идти вместе на выборы, но он отказался.

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