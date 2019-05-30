В БПП сказали, будут ли голосовать за отставку Гройсмана

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракция Блок Петра Порошенко приняла решение не голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом журналистам сообщил замглавы фракции Сергей Березенко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Березенко, в случае отставки Гройсмана и. о премьера был бы Степан Кубив. При этом, как утверждает нардеп, Кубив бы не смог подписать ни одного решения правительства.

"Такое решение (об отставке, - ред.) сегодня является безответственным, и мы рекомендовали Гройсману продолжать работать", - добавил Березенко. Сегодня, 30 мая, утром состоялось заседание фракции при участии Гройсмана.

27 мая спикер Рады Андрей Парубий анонсировал, что вопрос отставки правительства будет рассмотрен на пленарном заседании в четверг, 30 мая.

Гройсман ранее заявил, что в случае, если парламент удовлетворит его заявление об отставке, он продолжит работать на своей должности до формирования нового правительства. 20 мая он подал в отставку.