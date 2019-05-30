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30.05.2019, 10:27

В БПП сказали, будут ли голосовать за отставку Гройсмана

В БПП сказали, будут ли голосовать за отставку Гройсмана - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня утром прошло заседание фракции Блока Петра Порошенко при участии премьер-министра

Фракция Блок Петра Порошенко приняла решение не голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом журналистам сообщил замглавы фракции Сергей Березенко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Березенко, в случае отставки Гройсмана и. о премьера был бы Степан Кубив. При этом, как утверждает нардеп, Кубив бы не смог подписать ни одного решения правительства.

"Такое решение (об отставке, - ред.) сегодня является безответственным, и мы рекомендовали Гройсману продолжать работать", - добавил Березенко. Сегодня, 30 мая, утром состоялось заседание фракции при участии Гройсмана.

27 мая спикер Рады Андрей Парубий анонсировал, что вопрос отставки правительства будет рассмотрен на пленарном заседании в четверг, 30 мая.

Гройсман ранее заявилчто в случае, если парламент удовлетворит его заявление об отставке, он продолжит работать на своей должности до формирования нового правительства. 20 мая он подал в отставку.

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Теги: Сергей Березенко, владимир гройсман, отставка, Блок Петра Порошенко, Кубив Степан, андрей парубий
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