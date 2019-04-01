Нарушения на выборах не повлияли на результат первого тура - КИУ

Нарушения на выборах президента были, но на результат первого тура не повлияли. Об этом сообщил на брифинге гендиректор КИУ Алексей Кошель, передает корреспондент LIGA.net.
"По оценке КИУ день голосования прошёл в соответствии с действующим Украинским законодательством и международными стандартами честных и демократических выборах... Несмотря на то, что был достаточно грязный избирательный процесс, мы можем говорить о достаточно высоком качестве работы в день голосования", - сказал он.
Самые типичные нарушения - публикация бюллетеней в соцсетях, агитация в день голосования, проблемы со списками избирателей. Обнародовали свои бюллетени кандидат в президенты Олег Ляшко и некоторые другие представители власти, например, городской председатель Житомира. В КИУ напомнили, что за нарушение тайны голосования предусмотрено наказание от штрафа до ограничения свободы на три года. Также в КИУ обратили внимание на то, что запрещено только снимать заполненный бюллетень. Но не запрещено снимать фото и видео на избирательных участках.
В КИУ фиксировали скрытую агитацию 30 марта, а также в день голосования. Кошель отметил, что наблюдатели от одного из кандидатов пришли на избирательные участки в бейджах выполненных в стилистике кампании своего кандидата.
"Это привело к конфликтам на избирательных участках в день голосования, когда другие наблюдатели и журналисты просили их снять бейджи", - сказал он.