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01.04.2019, 12:50

Нарушения на выборах не повлияли на результат первого тура - КИУ

Нарушения на выборах не повлияли на результат первого тура - КИУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Комитет избирателей Украины назвал типичные нарушения: публикация бюллетеней в соцсетях, агитация в день голосования, проблемы со списками

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Нарушения на выборах президента были, но на результат первого тура не повлияли. Об этом сообщил на брифинге гендиректор КИУ Алексей Кошель, передает корреспондент LIGA.net.

"По оценке КИУ день голосования прошёл в соответствии с действующим Украинским законодательством и международными стандартами честных и демократических выборах... Несмотря на то, что был достаточно грязный избирательный процесс, мы можем говорить о достаточно высоком качестве работы в день голосования", - сказал он.

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Самые типичные нарушения - публикация бюллетеней в соцсетях, агитация в день голосования, проблемы со списками избирателей. Обнародовали свои бюллетени кандидат в президенты Олег Ляшко и некоторые другие представители власти, например, городской председатель Житомира. В КИУ напомнили, что за нарушение тайны голосования предусмотрено наказание от штрафа до ограничения свободы на три года. Также в КИУ обратили внимание на то, что запрещено только снимать заполненный бюллетень. Но не запрещено снимать фото и видео на избирательных участках.

В КИУ фиксировали скрытую агитацию 30 марта, а также в день голосования. Кошель отметил, что наблюдатели от одного из кандидатов пришли на избирательные участки в бейджах выполненных в стилистике кампании своего кандидата.

"Это привело к конфликтам на избирательных участках в день голосования, когда другие наблюдатели и журналисты просили их снять бейджи", - сказал он.

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Теги: выборы, КИУ
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