Население Славянска сократилось вдвое. В городе проживают 50 000 жителей, из них 4800 детей

Славянск остается под постоянным огнем оккупантов, в громаде не прекращается эвакуация населения

Вадим Лях (Фото: Facebook)

В Славянске Донецкой области на сегодня остается около 50 000 жителей, среди которых 4800 детей. Такие данные в эфире телемарафона озвучил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения в городе проживало почти 100 000 человек. Наименьшее количество горожан было в 2022 году, поскольку Славянск был почти окружен и враг находился на расстоянии 7 км от города.

В администрации отметили, что враг постоянно обстреливает город БпЛА и КАБами. В частности, в ночь на 2 января враг атаковал Славянск "Герань-2" и "Гранат-4". Был разрушен дом, обошлось без пострадавших.

Эвакуация из громады никогда не останавливалась. Железнодорожное сообщение из Славянска и Краматорска приостановлено, поэтому выехать можно через город Барвенково в Харьковской области – сюда можно доехать самостоятельно собственным транспортом и рейсовым автобусом или обратиться за помощью к волонтерам.

"Сейчас я по своему общению с местными жителями вижу, что после новогодних праздников многие будут выезжать", –добавил Лях.

По его словам, проблемы с электроэнергией, теплоснабжением, газом и водой в Славянске отсутствуют. Коммунальные службы работают в обычном режиме.

В первый день нового года полиция Донецкой области зафиксировала 1519 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.