Россияне ударили ракетами по Харькову: есть пострадавшие, разрушена пятиэтажка – фото

Почти два десятка человек пострадали в результате российского удара по Киевскому району Харькова

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Днем в пятницу, 2 января, российские военные нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, оккупанты ударили по центру Харькова. Впоследствии он уточнил, что россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Киевском районе.

По предварительной информации, есть пострадавшие и значительные разрушения.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что известно об одном раненом человеке. Все экстренные службы направляются на место попадания.

По состоянию на 14:51 известно о 12 раненых, заявил Терехов.

ДОПОЛНЕНО В 15:23. Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, россияне ударили двумя ракетами. Оккупанты били по жилой застройке. Один из домов сильно поврежден. Точное количество пострадавших неизвестно.

Синегубов уточнил, что под ударом была пятиэтажка. На данный момент известно о 13 пострадавших. В больницу доставили шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии.

В результате удара дом полностью разрушен, возник пожар. Также повреждено остекление окон и фасады в рядом расположенных домах.

ДОПОЛНЕНО В 15:43. Число пострадавших возросло до 16 человек. Один человек находится в тяжелом состоянии, заявил Терехов.

Синегубов добавил, что, предварительно, оккупанты били баллистическими ракетами. Есть информация, что под завалами находятся люди. Продолжаются поисковые работы.

ДОПОЛНЕНО В 16:10. Глава ОВА сообщил, что в Харькове уже 19 пострадавших, в том числе шестимесячный ребенок.

Возраст остальных пострадавших – от 20 до 79 лет. Почти у всех – взрывные ранения и травмирование стеклом, один человек испытал сильный стресс.

