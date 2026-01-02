Обстрел Харькова: под завалами нашли тело трехлетнего ребенка – фото
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В результате обстрела РФ Харькова 2 января погиб ребенок. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Тело погибшего трехлетнего мальчика было найдено под завалами разрушенного дома. По предварительной информации, вместе с ребенком находилась мать. Их возраст не уточняется.
Читайте также
Предварительно, под завалами еще находятся люди.
Днем в пятницу, 2 января, россияне нанесли удара по Харькову. Пострадало более 30 человек, среди них шестимесячный ребенок. Возраст остальных пострадавших – от 20 до 79 лет.
Предварительно, атака была осуществлена двумя ракетами типа "Искандер". Повреждены жилые дома, магазины, кафе, супермаркет.
- В четверг, 1 января, россияне ударили управляемой авиационной бомбой по экопарку в пригороде Харькова. В результате удара уничтожены помещения для птиц и животных.
Комментарии (0)