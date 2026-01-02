Обстрел Харькова: под завалами нашли тело трехлетнего ребенка – фото

После российской атаки под завалами было найдено тело ребенка, предварительно вместе с ребенком находилась и мать

Последствия обстрела Харькова (Фото: ГСЧС / Telegram)

В результате обстрела РФ Харькова 2 января погиб ребенок. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Тело погибшего трехлетнего мальчика было найдено под завалами разрушенного дома. По предварительной информации, вместе с ребенком находилась мать. Их возраст не уточняется.

Предварительно, под завалами еще находятся люди.

Днем в пятницу, 2 января, россияне нанесли удара по Харькову. Пострадало более 30 человек, среди них шестимесячный ребенок. Возраст остальных пострадавших – от 20 до 79 лет.

Предварительно, атака была осуществлена двумя ракетами типа "Искандер". Повреждены жилые дома, магазины, кафе, супермаркет.

Обстрел Харькова (Фото: ГСЧС / Telegram)

Обстрел Харькова (Фото: ГСЧС / Telegram)