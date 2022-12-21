"Наша давняя мечта". ЗРК Patriot помогут отогнать авиацию врага от границ – Воздушные силы

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые предоставит Украине США, помогут отогнать российскую авиацию от границ Украину. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Игната, ЗРК Patriot помогут существенно усилить противовоздушную оборону Украины и создать эшелонированную систему ПВО.

"Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давняя мечта нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил", – сказал спикер.

Он напомнил, что Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров.

"Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно бомбардировщики ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага", – пояснил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, украинские военные смогут достаточно легко овладеть новыми для них системами Patriot.

"Комплексы западного образца достаточно современны, очень многое в них автоматизировано, много отвергнуто человеческого фактора. Поэтому переучиться на эти комплексы не большая проблема. Хотя для этого и нужно определенное время", – отметил Игнат.

Сегодня США выделили Украине военную помощь на $1 млрд – в пакете ЗРК Patriot.

Читайте также: В пакете помощи от США помимо Patriot есть 100 000 танковых снарядов и другое

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.