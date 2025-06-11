Наши деньги писали о закупке Нацгвардией спецсредств для разгона протестов. Там ответили

Национальная гвардия заявила, что не будет закупать средства для разгона протестов

Военный Нацгвардия (Фото: ArmyFM)

Издание Наши деньги, ссылаясь на тендер в системе "Прозорро", писало, что одна из воинских частей Национальной гвардии за пять месяцев закупила оборудование для разгона демонстрантов на общую сумму более 54 млн грн. В пресс-службе Нацгвардии заявили, что происходит процедура отмены закупки.

По данным журналистов, военная часть 2276 Национальной гвардии Украины (Сумская область) с февраля по июнь провела ряд закупок оборудования для разгона демонстрантов. Речь идет о резиновых дубинках, наручниках, щитках для защиты рук и ног, а также противоударных щитах на сумму 54,17 млн грн.

Скриншот из 'Прозорро' (Источник: Наши деньги)

Национальная гвардия заявила, что "не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка, о которых идет речь во многих сообщениях".

"Продолжается процедура отмены тендера (закупки)", – говорится в сообщении.

В декабре 2024 года директору предприятия из Кривого Рога объявили подозрение. В 2023 году компания снабжала одной из воинских частей 20 000 некачественных спальных мешков на сумму 30 млн грн.

5 июня 2025-го Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Аб31" и ООО "Тринити-групп" на общую сумму 25,64 млн грн за сговор во время тендера по поставке асфальтобетонных смесей для КП "Киевтеплоэнерго" в 2023-2024 гг.