Наши деньги писали о закупке Нацгвардией спецсредств для разгона протестов. Там ответили
Военный Нацгвардия (Фото: ArmyFM)

Издание Наши деньги, ссылаясь на тендер в системе "Прозорро", писало, что одна из воинских частей Национальной гвардии за пять месяцев закупила оборудование для разгона демонстрантов на общую сумму более 54 млн грн. В пресс-службе Нацгвардии заявили, что происходит процедура отмены закупки.

По данным журналистов, военная часть 2276 Национальной гвардии Украины (Сумская область) с февраля по июнь провела ряд закупок оборудования для разгона демонстрантов. Речь идет о резиновых дубинках, наручниках, щитках для защиты рук и ног, а также противоударных щитах на сумму 54,17 млн грн.

Скриншот з 'Прозорро' (Джерело: Наші гроші)
Скриншот из 'Прозорро' (Источник: Наши деньги)

Национальная гвардия заявила, что "не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка, о которых идет речь во многих сообщениях".

"Продолжается процедура отмены тендера (закупки)", – говорится в сообщении.

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