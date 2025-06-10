ГБР: Чиновник согласовал закупку кроватей для военных с переплатой в почти 10 млн грн

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Начальник Днепровского квартирно-эксплуатационного управления согласовал закупку пяти тысяч двухъярусных коек для военных по завышенным ценам. Ему объявили о подозрении, сообщило Государственное бюро расследований.

Правоохранители установили, что в 2023 году квартирно-эксплуатационное управление провело тендер на закупку пяти тысяч коек для воинских частей, дислоцирующихся на территории Днепропетровской области.

Победителем торгов стала компания из Киева, получившая за койки из государственного бюджета 28 млн грн.

Однако, по выводам судебно-экономической экспертизы, рыночная стоимость этой партии коек составляла около 18 млн грн, а завышение цены составило более 30%. Таким образом, переплата из государственного бюджета превысила 9,5 млн грн.

Начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления сообщено о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что причинило тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

В рамках досудебного расследования устанавливается полный круг лиц, причастных к тендерной сделке, а также направления использования почти 10 млн грн переплаты.