ГБР: Полковник Гуменюк пытался подкупить ВЛК, чтобы не ехать на фронт – видео

Задержанный (Фото: Государственное бюро расследований)

Полковник Государственной пограничной службы Украины разоблачен на даче взятки председателю военно-врачебной комиссии (ВВК) одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Гуменюке Богдане Борисовиче.

По данным следствия, командир одной из воинских частей через посредника – медсестру этой части – передал $2 тысячи председателю ВЛК за прохождение комиссии без его участия.

Читайте также ГБР: Главу ВВК в Черновцах разоблачили на подделке справок для уклонения от службы

"За эти деньги он просил "найти" у него легкую болезнь, которая не позволила бы перевести его в район ведения боевых действий, но не привела к увольнению с военной службы", – сообщают правоохранители.

Факт передачи денег и медицинских документов зафиксировали следователи Бюро в рамках расследования уголовного производства о председателе военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины.

Полковник извещен о подозрении в передаче неправомерной выгоды должностному лицу, чтобы оно, используя свое служебное положение, сделало что-то в его интересах.

Медицинской сестре также сообщили о подозрении в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.

В случае доказательства вины полковнику Госпогранслужбы и его посреднице грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, глава ВЛК был задержан во время подобной сделки в мае 2025 года. Он за взятки переводил военных из районов ведения боевых действий в тыловые подразделения.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

30 апреля 2025 года ГБР сообщил о задержании военного, который инсценировал свое исчезновение, чтобы семья получила выплаты.

6 мая сообщалось, что подозрение получил командир батальона одной из воинских частей. По данным правоохранителей, он незаконно выплатил подчиненной 800 000 грн "боевых".