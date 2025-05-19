Офицер оставил штурмовую роту без ночной оптики и получил 10 лет тюрьмы
Суд вынес приговор по делу военнослужащего, получившего в конце 2024 года приборы ночного видения и биноочки для оснащения штурмовой роты, однако вместо передачи их военным решил продать имущество. Офицер приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает Государственное бюро расследований .
По данным следствия, офицер, как ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, хранившемуся на складах.
В конце 2024 года он получил приборы ночного видения и биноочки общей стоимостью более 4,5 млн грн для оснащения штурмовой роты, однако вместо передачи их военным решил имущество продать.
Суд признал мужчину виновным в присвоении военного имущества в условиях военного положения и удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба.
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