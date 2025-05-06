ГБР: Командир выплатил 800 000 "боевых" подчиненной, которая была в другой области

Командир (Фото: ГБР)

Командир батальона одной из воинских частей, дислоцированной в Донецкой области, получил подозрение от Государственного бюро расследований, в частности, в злоупотреблении служебным положением. Детективы выяснили, что он организовал незаконные выплаты "боевых" подчиненной, которая фактически не находилась в районе боевых действий.

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Согласно данным следствия, с января 2023 года по ноябрь 2024 года командир оформил документы, по которым его подчиненная якобы служила в зоне боевых действий в Донецкой области. Но, как утверждают правоохранители, на самом деле женщина в это время находилась в Днепропетровской области.

В этот период она незаконно получала денежное довольствие и дополнительные выплаты, предусмотренные для военных на передовой. Таким образом из государственного бюджета ей было безосновательно выплачено более 800 000 грн.

Командир батальона получил несколько подозрений от ГБР: в злоупотреблении служебным положением, подлоге документов и пособничестве в уклонении от военной службы. Женщине объявили о подозрениях в уклонении от службы и присвоении средств в больших размерах.

Отмечается, что санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Правоохранители уже заявили гражданский иск для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Подчиненная также получила подозрение (Фото: ГБР)