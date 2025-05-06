ДБР: Командир виплатив 800 000 "бойових" підлеглій, яка була в іншій області

Командир (Фото: ДБР)

Командир батальйону однієї з військових частин, яка дислокована у Донецькій області, отримав підозру від Державного бюро розслідувань, зокрема, у зловживанні службовим становищем. Детективи з'ясували, що він організував незаконні виплати "бойових" підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій.

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Згідно з даними слідства, із січня 2023 року до листопада 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій у Донецькій області. Але, як стверджують правоохоронці, насправді жінка перебувала в цей час у Дніпропетровській області.

У цей період вона незаконно отримувала грошове забезпечення та додаткові виплати, які передбачені військовим на передовій. Таким чином із державного бюджету їй було безпідставно виплачено понад 800 000 грн.

Командир батальйону отримав кілька підозр від ДБР: у зловживанні службовим становищем, підробленні документів та пособництві в ухиленні від військової служби. Жінці оголосили про підозри в ухиленні від служби та привласненні коштів у великих розмірах.

Зазначається, що санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці вже заявили цивільний позов для відшкодування збитків, завданих державі.

Підлегла також отримала підозру (Фото: ДБР)