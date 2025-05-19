Офіцер залишив штурмову роту без нічної оптики й отримав 10 років тюрми

Затриманий військовий (Фото: ДБР)

Суд виніс вирок у справі військовослужбовця, який наприкінці 2024 року отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передання їх військовим вирішив продати майно. Офіцера засуджено до 10 років позбавлення волі, повідомляє Державне бюро розслідувань.

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За даними слідства, офіцер, як відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах.

Наприкінці 2024-го він отримав прилади нічного бачення та бінокуляри загальною вартістю понад 4,5 млн грн для оснащення штурмової роти, однак замість передання їх військовим вирішив майно продати.

Суд визнав чоловіка винним у привласненні військового майна в умовах воєнного стану та задовольнив цивільний позов про відшкодування збитків.

Військове обладнання (Фото: ДБР)