ОГП: Задержан полковник медслужбы, за взятки переводивший военных в тыловые подразделения

Цена таких "услуг" колебалась от нескольких тысяч гривень до нескольких тысяч долларов, заявили в Госбюро расследований

Задержанный (Фото: Государственное бюро расследований)

Правоохранители задержали полковника медицинской службы – главу военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины. По данным следствия, он за взятки переводил военных из районов ведения боевых действий в тыловые подразделения. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

Военному объявили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды.

По версии следствия, он организовал схему получения взяток за "помощь" в прохождении ВВК: прибывающим на прохождение комиссии пограничникам предлагалось оформить справки об ограниченной пригодности, отпуска по состоянию здоровья или направление на лечение – даже при отсутствии показаний.

Цена таких "услуг" колебалась от нескольких тысяч гривень до пары тысяч долларов. Чиновника задержали во время получения очередной взятки.

В ходе обысков изъята документация, подтверждающая незаконные решения комиссии, отметили в ГБР.

В ОГП добавили, что расследование продолжается, устанавливается причастность других членов ВВК к противоправной деятельности.

Прокуроры инициировали отстранение подозреваемого от занимаемой должности.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

30 апреля 2025 года ГБР сообщило о задержании военного, который инсценировал свое исчезновение, чтобы семья получила выплаты.

6 мая сообщалось, что подозрение получил командир батальона одной из воинских частей. По данным правоохранителей, он незаконно выплатил подчиненной 800 000 грн "боевых".