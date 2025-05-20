ОГП: Затримано полковника медслужби, який за хабарі переводив військових у тилові підрозділи

Ціна таких "послуг" коливалася від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів, заявили у Держбюро розслідувань

Затриманий (Фото: Державне бюро розслідувань)

Правоохоронці затримали полковника медичної служби – голову військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. За даними слідства, він за хабарі переводив військових із районів ведення бойових дій до тилових підрозділів. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

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Військовому оголосили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди.

За версією слідства, він організував схему отримання хабарів за "допомогу" у проходженні ВЛК: прикордонникам, які прибували на проходження комісії, пропонувалося оформити довідки про обмежену придатність, відпустки за станом здоров'я або направлення на лікування – навіть за відсутності показань.

Ціна таких "послуг" коливалася від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів. Посадовця затримали під час отримання чергового хабаря.

Під час обшуків вилучено документацію, що підтверджує незаконні рішення комісії, зазначили в ДБР.

В ОГП додали, що розслідування триває, встановлюється причетність інших членів ВЛК до протиправної діяльності.

Прокурори ініціювали відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

30 квітня 2025 року ДБР повідомило про затримання військового, який інсценував своє зникнення, щоб родина отримала виплати.

6 травня повідомлялося, що підозру отримав командир батальйону однієї з військових частин. За даними правоохоронців, він незаконно виплатив підлеглій 800 000 грн "бойових".