ДБР: Викрито полковника Гуменюка, який намагався підкупити ВЛК, щоб не їхати на фронт – відео

Затриманий (Фото: Державне бюро розслідувань)

Полковника Держприкордонної служби України викрили на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії (ВЛК) одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах уточнив, що йдеться про Гуменюка Богдана Борисовича.

За даними слідства, командир однієї з військових частин, через посередника – медсестру цієї частини – передав $2 тисячі голові ВЛК за проходження комісії без його участі.

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"За ці гроші він просив "знайти" у нього легку хворобу, яка б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби", – повідомляють правоохоронці.

Факт передання грошей та медичних документів зафіксували слідчі Бюро у межах розслідування кримінального провадження щодо голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.

Полковнику повідомлено про підозру у переданні неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах.

Медичній сестрі також повідомлено про підозру у пособництві в наданні неправомірної вигоди.

У разі доведення вини полковнику Держприкордонслужби та його посередниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, голову ВЛК було затримано під час подібної оборудки у травні 2025 року. Він за хабарі переводив військових із районів ведення бойових дій до тилових підрозділів.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

30 квітня 2025 року ДБР повідомило про затримання військового, який інсценував своє зникнення, щоб родина отримала виплати.

6 травня повідомлялося, що підозру отримав командир батальйону однієї з військових частин. За даними правоохоронців, він незаконно виплатив підлеглій 800 000 грн "бойових".