ГБР: Военные требовали от бойца 200 000 грн за возвращение из СЗЧ

В случае отказа военнослужащие угрожали переводом в боевую бригаду

Задержание подозреваемого (Фото: vppdr.gp.gov.ua)

В Николаевской области разоблачили военнослужащих воинской части, которые требовали от самовольно покинувших часть бойцов деньги в обмен на возвращение на службу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

В ГБР напоминают, что Верховная Рада приняла закон о возможности добровольного возвращения самовольно покинувших часть военных.

Впрочем, военнослужащие решили сделать эту процедуру "платной". Они предлагали бойцам за $3000 возвращение на военную службу и назначение на должность, не связанную с привлечением к выполнению боевых действий.

Доказательства (Фото: vppdr.gp.gov.ua)

Следствие установило, что в апреле 2025 года военнослужащий, ранее самовольно покинувший воинскую часть, решил добровольно вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины. Однако срок добровольного возвращения уже истек, и ему сообщили, что порядок дальнейших действий объяснит представитель части.

В мае младший сержант, выступая как посредник, позвонил по телефону бойцу и предложил за взятку в 200 000 грн:

← содействие в переводе из резервного батальона в другую часть;

← закрытие уголовного производства;

← и назначение на тыловую должность без боевых задач.

Военнослужащий согласился, но обратился к правоохранителям и продолжал действовать под их контролем.

Во время личной встречи с другим представителем воинской части посредник подтвердил требование взятки, на этот раз в размере $3000. В случае отказа бойцу угрожали переводом в боевую бригаду.

29 мая военнослужащий передал первый транш 2 000 евро, после чего был назначен на должность водителя-заправщика.

2 июня младший сержант получил вторую часть – 40 000 грн вблизи одного из гипермаркетов Николаева. Он заверил бойца, что тот будет в дальнейшем проходить службу без участия в боевых действиях.

Сразу после передачи денежных средств подозреваемого задержали правоохранители.

В ходе обысков по месту происшествия были изъяты полученные денежные средства, а также часть ранее переданной взятки в сумме 1 000 евро.

2 июня одного из фигурантов задержали при получении второй части оплаты за "услугу".

Ему поставлено в известность о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.