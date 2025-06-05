ГБР: Военные требовали от бойца 200 000 грн за возвращение из СЗЧ
В Николаевской области разоблачили военнослужащих воинской части, которые требовали от самовольно покинувших часть бойцов деньги в обмен на возвращение на службу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
В ГБР напоминают, что Верховная Рада приняла закон о возможности добровольного возвращения самовольно покинувших часть военных.
Впрочем, военнослужащие решили сделать эту процедуру "платной". Они предлагали бойцам за $3000 возвращение на военную службу и назначение на должность, не связанную с привлечением к выполнению боевых действий.
Следствие установило, что в апреле 2025 года военнослужащий, ранее самовольно покинувший воинскую часть, решил добровольно вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины. Однако срок добровольного возвращения уже истек, и ему сообщили, что порядок дальнейших действий объяснит представитель части.
В мае младший сержант, выступая как посредник, позвонил по телефону бойцу и предложил за взятку в 200 000 грн:
← содействие в переводе из резервного батальона в другую часть;
← закрытие уголовного производства;
← и назначение на тыловую должность без боевых задач.
Военнослужащий согласился, но обратился к правоохранителям и продолжал действовать под их контролем.
Во время личной встречи с другим представителем воинской части посредник подтвердил требование взятки, на этот раз в размере $3000. В случае отказа бойцу угрожали переводом в боевую бригаду.
29 мая военнослужащий передал первый транш 2 000 евро, после чего был назначен на должность водителя-заправщика.
2 июня младший сержант получил вторую часть – 40 000 грн вблизи одного из гипермаркетов Николаева. Он заверил бойца, что тот будет в дальнейшем проходить службу без участия в боевых действиях.
Сразу после передачи денежных средств подозреваемого задержали правоохранители.
В ходе обысков по месту происшествия были изъяты полученные денежные средства, а также часть ранее переданной взятки в сумме 1 000 евро.
2 июня одного из фигурантов задержали при получении второй части оплаты за "услугу".
Ему поставлено в известность о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
- 30 апреля 2025 года ДБР сообщил о задержании военного, который инсценировал свое исчезновение, чтобы семья получила выплаты.
- 6 мая сообщалось, что подозрение получил командир батальона одной из воинских частей. По данным правоохранителей, он незаконно выплатил подчиненному 800 000 грн "боевых".