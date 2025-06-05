ДБР: Військовослужбовці вимагали від бійця 200 000 грн за повернення із СЗЧ

У разі відмови військовослужбовці погрожували переведенням до бойової бригади

Затримання підозрюваного (Фото: vppdr.gp.gov.ua)

На Миколаївщині викрили військовослужбовців військової частини, які вимагали від бійців, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу. Про це повідомляє Державного бюро розслідувань та Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону.

У ДБР нагадують, що Верховна Рада ухвалила закон про можливість добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину.

Втім, військовослужбовці вирішили зробити цю процедуру "платною". Вони пропонували бійцям за $3000 повернення до військової служби та призначення на посаду, не пов’язану із залученням до виконання бойових дій.

Докази (Фото: vppdr.gp.gov.ua)

Слідство встановило, що в квітні 2025 року військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, вирішив добровільно повернутися до лав Збройних Сил України. Однак термін добровільного повернення вже сплив, і йому повідомили, що порядок подальших дій пояснить представник частини.

У травні молодший сержант, виступаючи як посередник, зателефонував бійцю та запропонував захабар у 200 000 грн:

← сприяння у переведенні з резервного батальйону до іншої частини;

← закриття кримінального провадження;

← і призначення на тилову посаду без бойових завдань.

Військовослужбовець погодився, але звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їх контролем.

Під час особистої зустрічі з іншим представником військової частини посередник підтвердив вимогу хабаря, цього разу у розмірі $3000. У разі відмови бійцю погрожували переведенням до бойової бригади.

29 травня військовослужбовець передав перший транш 2000 євро, після чого його призначили на посаду водія-заправника.

2 червня молодший сержант отримав другу частину – 40 000 грн поблизу одного з гіпермаркетів Миколаєва. Він запевнив бійця, що той надалі проходитиме службу без участі в бойових діях.

Одразу після передання грошових коштів підозрюваного затримали правоохоронці.

Під час обшуків за місцем події було вилучено отримані грошові кошти, а також частину раніше переданого хабаря в сумі 1000 євро.

2 червня одного з фігурантів затримали під час одержання другої частини оплати за "послугу".

Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.