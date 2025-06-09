ГБР: Начальник группы штаба на Сумщине заработал миллионы на ложных командировках на фронт

По своей схеме начальник забирал у подчиненных большую часть нелегальных "боевых"

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Начальник административной группы штаба воинской части в Сумской области безосновательно выплатил более 2,4 млн "боевых" подчиненным и сам заработал на этом "миллионы". Ему объявили подозрение, сообщило Государственное бюро расследований.

Правоохранители установили, что в конце прошлого года майор собрал шестерых своих подчиненных и предложил "легкий способ" подзаработать. Он пообещал оформить документы о якобы командировках в зону боевых действий в Харьковской области, но на самом деле военные остались работать в штабе в Сумах.

Благодаря этой схеме подчиненные получали ежемесячно 170 000 грн. Однако большую часть денег наличными должны были отдавать начальнику, а им оставалось около 30 000 грн. Сомневающимся подчиненным майор угрожал настоящей командировкой на передовую.

Сообщается, что за три месяца сумма незаконных выплат превысила 2,4 млн гривен.

ГБР сообщило военному о подозрении по факту превышения власти военным должностным лицом. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 900 000 гривен.