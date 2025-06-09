ДБР: Начальник групи штабу на Сумщині заробив мільйони на фейкових відрядженнях на фронт

За своєю схемою начальник забирав у підлеглих більшу частину нелегальних "бойових"

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Начальник адміністративної групи штабу військової частини у Сумській області безпідставно виплатив понад 2,4 млн "бойових" підлеглим і сам заробив на цьому "мільйони". Йому оголосили підозру, повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що наприкінці минулого року майор зібрав шістьох своїх підлеглих і запропонував "легкий спосіб" підзаробити. Він пообіцяв оформити документи про нібито відрядження до зони бойових дій у Харківській області, але насправді військові залишилися працювати у штабі в Сумах.

Завдяки цій схемі підлеглі отримували щомісяця 170 000 грн. Однак більшу частину грошей готівкою мали віддавати начальнику, а їм залишалося близько 30 000 грн. Підлеглим, які сумнівалися, майор погрожував справжнім відрядженням на передову.

Повідомляється, що за три місяці сума незаконних виплат перевищила 2,4 млн гривень.

ДБР повідомило військовому про підозру за фактом перевищення влади військовою службовою особою. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави розміром 900 000 гривень.