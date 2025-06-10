ДБР: Посадовець погодив закупівлю ліжок для військових із переплатою в майже 10 млн грн

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Начальник Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління погодив закупівлю пʼяти тисяч двоярусних ліжок для військових за завищеними цінами. Йому оголосили підозру, повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю пʼяти тисяч ліжок для військових частин, що дислокуються на території Дніпропетровської області.

Переможцем торгів стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн.

Однак, за висновками судово-економічної експертизи, ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, а завищення ціни склало понад 30%. Отже, переплата з державного бюджету перевищила 9,5 млн грн.

Начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до восьми років.

У межах досудового розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до тендерної оборудки, а також напрямки використання майже 10 млн грн переплати.