Наші гроші писало про закупівлю Нацгвардією спецзасобів для розгону протестів. Там відповіли

Національна гвардія заявила, що не закуповуватиме засобів для розгону протестів

Військовий Нацгвардії (Фото: ArmyFM)

Видання Наші гроші, посилаючись на тендер у системі "Прозорро", писало, що одна з військових частин Національної гвардії за п'ять місяців закупила обладнання для розгону демонстрантів на загальну суму понад 54 млн грн. У пресслужбі Нацгвардії заявили, що триває процедура скасування закупівлі.

За даними журналістів, військова частина 2276 Національної гвардії України (Сумська область) з лютого до червня провела низку закупівель обладнання для розгону демонстрантів. Йдеться про гумові кийки, кайданки, щитки для захисту рук та ніг, а також протиударні щити на суму 54,17 млн грн.

Скриншот з "Прозорро" (Джерело: Наші гроші)

Національна гвардія заявила, що "не закуповуватиме засобів для несення служби з охорони громадського порядку, про які йдеться наразі у багатьох повідомленнях".

"Триває процедура скасування тендеру (закупівлі)", – йдеться у повідомленні.

У грудні 2024 року директору підприємства з Кривого Рогу оголосили підозру. У 2023 році компанія постачала одній із військових частин 20 000 неякісних спальних мішків на суму 30 млн грн.

5 червня 2025-го Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Аб31" і ТОВ "Трініті-груп" на загальну суму 25,64 млн грн за змову під час тендеру з постачання асфальтобетонних сумішей для КП "Київтеплоенерго" у 2023–2024 роках.