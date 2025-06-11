Наші гроші писало про закупівлю Нацгвардією спецзасобів для розгону протестів. Там відповіли
Військовий Нацгвардії (Фото: ArmyFM)

Видання Наші гроші, посилаючись на тендер у системі "Прозорро", писало, що одна з військових частин Національної гвардії за п'ять місяців закупила обладнання для розгону демонстрантів на загальну суму понад 54 млн грн. У пресслужбі Нацгвардії заявили, що триває процедура скасування закупівлі.

За даними журналістів, військова частина 2276 Національної гвардії України (Сумська область) з лютого до червня провела низку закупівель обладнання для розгону демонстрантів. Йдеться про гумові кийки, кайданки, щитки для захисту рук та ніг, а також протиударні щити на суму 54,17 млн грн.

Скриншот з "Прозорро" (Джерело: Наші гроші)
Скриншот з "Прозорро" (Джерело: Наші гроші)

Національна гвардія заявила, що "не закуповуватиме засобів для несення служби з охорони громадського порядку, про які йдеться наразі у багатьох повідомленнях".

"Триває процедура скасування тендеру (закупівлі)", – йдеться у повідомленні.

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