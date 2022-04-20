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Наступление на Донбассе. Оккупантов не пускают ВСУ, погода и они сами: британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 01:15
Наступление на Донбассе. Оккупантов не пускают ВСУ, погода и они сами: британская разведка - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

На востоке Украины российские войска продолжают усиливать активные боевые действия, но встречают противодействие, которое не дает им достичь своих целей. Об этом говорится в отчете британской разведки 19 апреля.

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Как отмечается, российские обстрелы и удары по линии фронта на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинские военные отражают многочисленные попытки наступления захватчиков.

Среди причин неудач российских войск – их собственные проблемы с логистикой и техникой.

"На способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми они сталкивались до сих пор, в сочетании с стойкостью высокомотивированных украинских Вооруженных Сил", – подчеркивают в разведке Великобритании.

В отчете отмечается, что неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные атаки, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что россияне по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы.

Наступление на Донбассе. Оккупантов не пускают ВСУ, погода и они сами: британская разведка

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Наталия Медведева
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