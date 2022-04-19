Россия начала наступление на Донбассе силами от 45 до 60 тысяч бойцов – разведка Эстонии

Россия с высокой долей вероятности вчера вечером или сегодня утром начала наступление по "плану С", считает Центр разведки Сил обороны Эстонии. Содержание брифинга его командира Марго Гросберга излагает Delfi.

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Гросберг отмечает, в Донецкой и Луганской областях россияне начали наступление силами от 45 до 60 тысяч и одновременно обстреляли города во многих регионах Украины. Так, удар был нанесен по Николаеву, который остается "бельмом на глазу у россиян, так как им не удалось прорваться в направлении Одессы", – сказал Гросберг.

Он также подчеркивает, что россиянам до сих пор не удалось окончательно захватить Мариуполь, защитники которого отвлекают на себя 12 батальонно-тактических групп противника и не позволяют их использовать для продвижения к Кривому Рогу и Запорожью.

В Харьковской области россияне не могут обойти Рубежное и Северодонецк.

Гросберг считает, что к 9 мая ситуация на фронте изменится незначительно.

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