Россия начала наступление на Донбассе силами от 45 до 60 тысяч бойцов – разведка Эстонии
Россия с высокой долей вероятности вчера вечером или сегодня утром начала наступление по "плану С", считает Центр разведки Сил обороны Эстонии. Содержание брифинга его командира Марго Гросберга излагает Delfi.
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Гросберг отмечает, в Донецкой и Луганской областях россияне начали наступление силами от 45 до 60 тысяч и одновременно обстреляли города во многих регионах Украины. Так, удар был нанесен по Николаеву, который остается "бельмом на глазу у россиян, так как им не удалось прорваться в направлении Одессы", – сказал Гросберг.
Он также подчеркивает, что россиянам до сих пор не удалось окончательно захватить Мариуполь, защитники которого отвлекают на себя 12 батальонно-тактических групп противника и не позволяют их использовать для продвижения к Кривому Рогу и Запорожью.
В Харьковской области россияне не могут обойти Рубежное и Северодонецк.
Гросберг считает, что к 9 мая ситуация на фронте изменится незначительно.
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