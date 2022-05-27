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Наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 01:28
Наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным – Зеленский - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский считает, что российское наступление на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Об этом он сказал в вечернем обращении в четверг.

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"Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить просто в пожарище. Как Волноваху, как Мариуполь", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это делается, в том числе, руками жителей территорий Донбасса, которые были оккупированы в 2014 году.

"В городах и громадах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые убийства гражданских, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", – обвинил Зеленский Россию.

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Андрей Водяный
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Владимир Зеленский Донецкая область война луганская область наступление
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