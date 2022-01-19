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Поклонская не поедет послом России в Кабо-Верде – "личные обстоятельства"

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 12:03
Поклонская не поедет послом России в Кабо-Верде –
Наталья Поклонская (Фото - EPA)

Предательница Украины из Крыма Наталья Поклонская не поедет послом России в Кабо-Верде – у нее "изменились личные обстоятельства". Об этом сообщает российской пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Информация о возможном назначении Поклонской, украинского прокурора в Крыму до его оккупации, а затем коллаборационистки россиян на полуострове, послом России, появилась в августе 2021 года. 

В октябре МИД сообщил LIGA.net, что "затронул перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Натальи Поклонской", так как бывший "прокурор" российской оккупационной администрации в Крыму объявлена в розыск за государственную измену против Украины (в мае 2020 года прокуратура Крыма объявила ей подозрения по нескольким статьям). 

Государственные структуры Украины исходят из того, что Поклонская формально остается гражданкой Украины. Сама  Поклонская утверждает, что украинского гражданства ее лишил отстраненный на тот момент от должности президента Виктор Янукович.

Против Поклонской введены санкциии Украины, ЕС, США, Канады и Японии. 

Пока нет оснований утверждать, что "изменение личных обстоятельств" Поклонской стало результатом работы украинских дипломатов. LIGA.net направила запрос об этом в МИД.

  • Поклонская в 2014 году лично представляла "сторону обвинения" на судилище в аннексированном Россией Симферополе по "избранию меры пресечения" режиссеру Олегу Сенцову.
  • В 2018 году Поклонская, которую в то время считали в России "депутатом Государственной Думы", в заявлении на имя генпрокурора Юрия Луценко требовала начать расследование против президента Петра Порошенко и других должностных лиц, которые якобы создали "преступную организацию" и совершили "государственный переворот".
Сергей Бережной
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