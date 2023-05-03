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НАТО откроет офис в Японии для консультаций в Индо-Тихоокеанском регионе – Nikkei Asia

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 12:11
НАТО откроет офис в Японии для консультаций в Индо-Тихоокеанском регионе – Nikkei Asia - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: НАТО)

НАТО планирует открыть офис в Японии для содействия консультациям в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на официальных лиц Японии и НАТО.

Как отмечается, офис НАТО в Японии станет первым подобным представительством Альянса в Азии.

Офис связи позволит вести переговоры с партнерами НАТО по безопасности, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, с учетом геополитических вызовов со стороны Китая и России.

Как сообщается, идея открытия офиса связи впервые обсуждалась между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время визита последнего в Токио в конце января 2023 года.

Как ожидается, офис откроется в 2024 году в Токио, в нем будет работать один представитель НАТО.

У НАТО есть аналогичные офисы связи в Нью-Йорке, Вене, а также в Украине, Молдове, Боснии и Герцеговине и Кувейте.

Читайте также: Япония против перемирия любой ценой. Говорит: Мир — это выход России за границы 1991 года

Наталія Медведєва
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нато япония
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