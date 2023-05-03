НАТО откроет офис в Японии для консультаций в Индо-Тихоокеанском регионе – Nikkei Asia
НАТО планирует открыть офис в Японии для содействия консультациям в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на официальных лиц Японии и НАТО.
Как отмечается, офис НАТО в Японии станет первым подобным представительством Альянса в Азии.
Офис связи позволит вести переговоры с партнерами НАТО по безопасности, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, с учетом геополитических вызовов со стороны Китая и России.
Как сообщается, идея открытия офиса связи впервые обсуждалась между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время визита последнего в Токио в конце января 2023 года.
Как ожидается, офис откроется в 2024 году в Токио, в нем будет работать один представитель НАТО.
У НАТО есть аналогичные офисы связи в Нью-Йорке, Вене, а также в Украине, Молдове, Боснии и Герцеговине и Кувейте.
- 17 апреля Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря.
Читайте также: Япония против перемирия любой ценой. Говорит: Мир — это выход России за границы 1991 года
Комментарии