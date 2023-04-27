Япония против перемирия любой ценой. Говорит: Мир — это выход России за границы 1991 года
Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда заявил, что невозможно установить мир в Украине без полного вывода российских войск. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, Япония поддерживает позицию, что победа Украины означает восстановление территориальной целостности.
Он отметил, что россияне нарушают гуманитарное право, совершают военные преступления и убивают пленных, а поэтому виновные обязательно должны быть наказаны по закону.
Мацуда отвергнул идею о немедленном перемирии любой ценой, напомнив, что Россия ведет одностороннюю и захватническую войну против Украины.
"Я считаю, что невозможно установить мир без четкого призыва к России прекратить огонь и вывести войска", — резюмировал дипломат.
- 17 февраля 2023 года Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории, и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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