Япония против перемирия любой ценой. Говорит: Мир — это выход России за границы 1991 года

Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда заявил, что невозможно установить мир в Украине без полного вывода российских войск. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, Япония поддерживает позицию, что победа Украины означает восстановление территориальной целостности.

Он отметил, что россияне нарушают гуманитарное право, совершают военные преступления и убивают пленных, а поэтому виновные обязательно должны быть наказаны по закону.

Мацуда отвергнул идею о немедленном перемирии любой ценой, напомнив, что Россия ведет одностороннюю и захватническую войну против Украины.

"Я считаю, что невозможно установить мир без четкого призыва к России прекратить огонь и вывести войска", — резюмировал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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