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Япония против перемирия любой ценой. Говорит: Мир — это выход России за границы 1991 года

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 13:39
Япония против перемирия любой ценой. Говорит: Мир — это выход России за границы 1991 года - Фото
Кунинори Мацуда (Фото: EPA)

Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда заявил, что невозможно установить мир в Украине без полного вывода российских войск. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

По его словам, Япония поддерживает позицию, что победа Украины означает восстановление территориальной целостности. 

Он отметил, что россияне нарушают гуманитарное право, совершают военные преступления и убивают пленных, а поэтому виновные обязательно должны быть наказаны по закону. 

Мацуда отвергнул идею о немедленном перемирии любой ценой, напомнив, что Россия ведет одностороннюю и захватническую войну против Украины. 

"Я считаю, что невозможно установить мир без четкого призыва к России прекратить огонь и вывести войска", — резюмировал дипломат. 

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Дмитро Гриниченко
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