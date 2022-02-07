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НАТО рассматривает строительство газопровода между Испанией и Германией – La Vanguardia

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 07:00
НАТО рассматривает строительство газопровода между Испанией и Германией – La Vanguardia - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

В НАТО рассматривают возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшие годы. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia, ссылаясь на источники в правительстве.

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Речь идет о том, чтобы превратить Пиренейский полуостров в распределительную платформу, способную ослабить зависимость Германии и Центральной Европы от газа РФ.

Рассматривается вариант восстановления неудавшегося проекта Midcat. Это предложенный в 1950-х годах средиземноморский газовый коридор для доставки алжирского газа на заводы в бассейне Рейна. 

Источники газеты говорят, что "похороненный" проект могут пересмотреть и возобновить "в новом историческом контексте". Три года назад испанские и французские регулирующие органы решили, что газопровод не будет рентабельным на фоне быстрой замены газа альтернативными источниками энергии. Проект оценивался в 400 млн евро.

Ожидается, что реализация проекта может обеспечить прокачку как минимум 7 млрд кубометров газа в год.

  • США грозит РФ санкциями в случае вторжения, в том числе незапуском СП-2. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
  • Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, если Россия так или иначе вторгнется на Украину, ситуация с запуском газопровода не сдвинется с места.
  • Украина и Польша обратились к Германии с общим заявлением не запускать Северный поток-2. 

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Оксана Житнюк
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