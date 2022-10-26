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НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе в контексте агрессии России – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 21:08
НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе в контексте агрессии России – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - скриншот из видео)

НАТО усиливает присутствие в регионах от Черного до Балтийского морей в контексте продолжения агрессии России. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьером Румынии Николае Чукэ.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе, в частности, размещая истребители из Канады и тысячи французских, бельгийских, голландских и американских военнослужащих.

Генсек НАТО подчеркнул, что это дает четкий сигнал о том, что Альянс "готов защищать Румынию и всех других союзников".

Он также сказал, что вторжение России в Украину "превратило часть Черного моря в зону боевых действий", и призвал Россию "продлить зерновую сделку ООН при посредничестве Турции", чтобы продовольствие продолжало поступать к нуждающимся.

Столтенберг также назвал бездоказательными заявления России о том, что Украина планирует применить "грязную бомбу" на собственной территории. 

  • В конце августа на Западе высказали мнение, что Черноморский флот России стал фактически беспомощным после потери ряда кораблей, части морской авиации и острова Змеиный. 
Сергій Бережний
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нато йенс столтенберг черное море
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