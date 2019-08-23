Нацгвардия о результатах патрулирования: 2,5 тысячи задержанных

Николай Балан (скриншот с видео)

За 20 дней патрулирования военнослужащие Нацгвардии "передали полицейским" (фактически задержали, - ред.) по подозрению в совершении правонарушений около 2400 человек. Об этом во время заседания коллегии МВД сообщил командующий НГУ Николай Балан.

По его словам, за период с 1 по 22 августа нацгвардейцы "передали сотрудникам полиции для принятия решений 176 человек по подозрению в совершении преступления и 2200 лиц - за административные нарушения".

Также, по информации Балана, изъято шесть единиц огнестрельного оружия, четыре спецсредства, два килограмма наркотических веществ и 10 единиц холодного оружия.

Глава МВД Аресен Аваков заявил, что именно в этом состоит превентивная функция правоохранителей.

"У нас был некоторый резонанс, здесь некоторые пишут, что Национальная гвардия бряцает оружием, что этого обществу нужно. Но тот приказ, которым я приказал вам с 1 августа патрулировать - это та самая превенция порядка на улицах. И вместе с полицией - это наша функция, а не сидеть в казармах", - сказал Аваков.

1 августа 593 отряда военнослужащих Нацгвардии начали самостоятельное патрулирование украинских городов. Гвардейцы полностью экипированы и вооружены во время несения службы.

В Нацгвардии разъяснили полномочия патрулей.

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