Нацгвардия показала городской бой в Северодонецке — видео
21.06.2022, 15:14
Северодонецк (Фото: EPA)
В Северодонецке бойцы Национальной гвардии и других подразделений сил обороны продолжают уничтожать противника, бои продолжаются беспрерывно. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
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На официальном канале НГУ опубликовали видео боев за Северодонецк.
"Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть", — сообщили в Нацгвардии.
- Российская армия полностью захватила Тошковку, а также подтянула все возможные резервы из временно оккупированных территорий для решающей попытки полной оккупации Луганской области.
- Противник имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк.
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