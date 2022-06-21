Нацгвардия показала городской бой в Северодонецке — видео

В Северодонецке бойцы Национальной гвардии и других подразделений сил обороны продолжают уничтожать противника, бои продолжаются беспрерывно. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На официальном канале НГУ опубликовали видео боев за Северодонецк.

"Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть", — сообщили в Нацгвардии.

Российская армия полностью захватила Тошковку, а также подтянула все возможные резервы из временно оккупированных территорий для решающей попытки полной оккупации Луганской области.

Противник имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк.

Читайте также: Бои идут уже в промзоне Северодонецка, россияне контролируют большую часть города – Гайдай

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.