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Нацгвардия показала городской бой в Северодонецке — видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 15:14
Нацгвардия показала городской бой в Северодонецке — видео - Фото
Северодонецк (Фото: EPA)

В Северодонецке бойцы Национальной гвардии и других подразделений сил обороны продолжают уничтожать противника, бои продолжаются беспрерывно. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

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На официальном канале НГУ опубликовали видео боев за Северодонецк. 

"Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть", — сообщили в Нацгвардии. 

Читайте также: Бои идут уже в промзоне Северодонецка, россияне контролируют большую часть города – Гайдай

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс северодонецк нацгвардия
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