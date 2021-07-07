Нацгвардия: Telegram-каналы НачШтаба и Дежурный ООС – российские проекты

В Нацгвардии утверждают, что Telegram-каналы НачШтаба и Дежурный ООС – российские проекты. Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

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"Telegram-каналы НачШтаба и Дежурный ООС – это российские проекты, которые не имеют никакого отношения к Вооруженным силам Украины. Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими", – заявили в Нацгвардии.

К посту также прикреплена ссылка на публикацию издания Texty.

В ней говорится, что российские спецслужбы создают площадки в мессенджерах для распространения фейков о ВСУ и сбора информации для дискредитации украинских военных. НачШтаба и Дежурный ООС журналисты называют самыми известными из таких платформ.

Отмечается, что канал НачШтаба позиционируется как площадка, где украинские военные могут высказать наболевшее. В таких обсуждениях могут быть подробности об украинской армии (дислокация, вооружение, состояние техники), что и нужно врагу.

Как сообщается, эти каналы рекламируются на российских и пророссийских каналах, а также медийными персонами временно оккупированной части Донбасса. Кроме того, один из рекламных бордов канала НачШтаба установлен недалеко от Генштаба ВСУ в Киеве.

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1 февраля СБУ сообщила о раскрытии сети спецслужб РФ и обнародовала список Telegram-каналов кремлевской пропаганды.

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Марк Сировой

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