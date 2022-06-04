Нацгвардия уничтожила БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области – видео

Военнослужащие Национальной гвардии уничтожили в Донецкой области российскую боевую машину пехоты, вывели из строя еще семь единиц боевой техники и ликвидировали почти весь взвод оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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"Захватчики, которые неустанно пытаются взять под контроль украинские земли, на этот раз были вынуждены прятаться по кустам, однако это им не помогло", – сообщили в НГУ.

Минометная батарея Нацгвардии "нашла" около 20 российских солдат, а также восемь единиц боевой техники оккупантов. В результате удара четыре БТР-82, две МТЛБ и один танк Т-72 были выведены из строя, а одна БМП-2 была уничтожена.

По данным Нацгвардии, ликвидирован почти весь взвод российских оккупантов.

С 24 февраля по 4 июня армия РФ потеряла в Украине около 31 050 человек убитыми, а также 1376 танков, 3379 боевых бронированных машин и сотни единиц другой техники.

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Оксана Житнюк

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