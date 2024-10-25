Нацгвардия возразила, что награждала мэра Одессы Труханова
Заместитель командира бригады НГУ "Спартан" Андрей Косяченко, мэр Одессы Геннадий Труханов и секретарь городского совета Игорь Коваль (Фото: Telegram Одеса. Офіційно)

Национальная гвардия сообщила, что не награждала городского голову Одессы Геннадия Труханова. Такое сообщение появилось на Facebook-странице НГУ.

Нагцвардия подчеркнула: отличие, которое одна из ее бригад вручила мэру Одессы, не является официальной наградой и не является ведомственной или государственной медалью.

НГУ отметило, что инициатива по поводу такого награждения Труханова принадлежит исключительно "отдельным лицам из бригады".

Ранее, днем 25 октября, в Telegram-канале одесской мэрии появилось сообщение о награждении городского головы.

Заявлялось, что на внеочередной сессии горсовета Труханов получил медаль "За преданность украинскому народу" от отдельной штурмовой бригады НГУ "Спартан" – вручал ее заместитель командира бригады Андрей Косяченко.

Военный поблагодарил мэра и жителей города за поддержку бригады.

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