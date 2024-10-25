Нацгвардия возразила, что награждала мэра Одессы Труханова

Накануне городской глава получил медаль "За преданность украинскому народу" от бригады НГУ "Спартан"

Заместитель командира бригады НГУ "Спартан" Андрей Косяченко, мэр Одессы Геннадий Труханов и секретарь городского совета Игорь Коваль (Фото: Telegram Одеса. Офіційно)

Национальная гвардия сообщила, что не награждала городского голову Одессы Геннадия Труханова. Такое сообщение появилось на Facebook-странице НГУ.

Нагцвардия подчеркнула: отличие, которое одна из ее бригад вручила мэру Одессы, не является официальной наградой и не является ведомственной или государственной медалью.

НГУ отметило, что инициатива по поводу такого награждения Труханова принадлежит исключительно "отдельным лицам из бригады".

Ранее, днем 25 октября, в Telegram-канале одесской мэрии появилось сообщение о награждении городского головы.

Заявлялось, что на внеочередной сессии горсовета Труханов получил медаль "За преданность украинскому народу" от отдельной штурмовой бригады НГУ "Спартан" – вручал ее заместитель командира бригады Андрей Косяченко.

Военный поблагодарил мэра и жителей города за поддержку бригады.

На заседании горсовет Одессы также проголосовал выделение 144 млн грн из бюджета на нужды сил обороны.

Это не первая награда, полученная Трухановым от военных, – 22 июня он получил нагрудный знак "За службу и доблесть" от тогдашнего командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, который впоследствии был уволен после заявления начштаба бригады "Азов" Богдана Кротевича.