Нацгвардія заперечила, що нагороджувала мера Одеси Труханова

Напередодні міський голова отримав медаль "За відданість українському народові" від бригади НГУ "Спартан"

Заступник командира бригади НГУ "Спартан" Андрій Косяченко, мер Одеси Геннадій Труханов та секретар міської ради Ігор Коваль (Фото: Telegram Одеса. Офіційно)

Національна гвардія повідомила, що не нагороджувала міського голову Одеси Геннадія Труханова. Такий допис з'явився на Facebook-сторінці НГУ.

Нагцвардія наголосила: відзнака, яку одна з її бригад вручила меру Одеси, не є офіційною нагородою і не є відомчою чи державною медаллю.

НГУ зауважило, що ініціатива щодо такого відзначення Труханова належить винятково "окремим особам із бригади".

Раніше, вдень 25 жовтня, у Telegram-каналі одеської мерії з'явилося повідомлення про нагородження міського голови.

Заявлялося, що на позачерговій сесії міськради Труханов отримав медаль "За відданість українському народові" від окремої штурмової бригади НГУ "Спартан" – вручав її заступник командира бригади Андрій Косяченко.

Військовий подякував меру та жителям міста за підтримку бригади.