Нацгвардія заперечила, що нагороджувала мера Одеси Труханова
Національна гвардія повідомила, що не нагороджувала міського голову Одеси Геннадія Труханова. Такий допис з'явився на Facebook-сторінці НГУ.
Нагцвардія наголосила: відзнака, яку одна з її бригад вручила меру Одеси, не є офіційною нагородою і не є відомчою чи державною медаллю.
НГУ зауважило, що ініціатива щодо такого відзначення Труханова належить винятково "окремим особам із бригади".
Раніше, вдень 25 жовтня, у Telegram-каналі одеської мерії з'явилося повідомлення про нагородження міського голови.
Заявлялося, що на позачерговій сесії міськради Труханов отримав медаль "За відданість українському народові" від окремої штурмової бригади НГУ "Спартан" – вручав її заступник командира бригади Андрій Косяченко.
Військовий подякував меру та жителям міста за підтримку бригади.
- На засіданні міськрада Одеси також проголосувала виділення 144 млн грн із бюджету на потреби Сил оборони.
- Це не перша нагорода, отримана Трухановим від військових, – 22 червня він отримав нагрудний знак "За службу та звитягу" від тодішнього командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, який згодом був звільнений після заяви начштабу бригади "Азов" Богдана Кротевича.