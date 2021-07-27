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Нацполиция отменила протокол против "слуги народа" Брагара. Полицейских наказали – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 14:22
Нацполиция отменила протокол против
Евгений Брагар (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)

Нацполиция отменила админпротокол о вождении авто якобы под наркотиками против нардепа фракции Слуга народа Евгения Брагара. Причастных к инциденту полицейских наказали, сообщают Українські новини cо ссылкой на представителя Нацполиции.

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Представитель Нацпола сообщил агентству, что админматериал о вождении транспорта в наркотическом опьянении (ст.130 КоАП) против Брагара отменен. По данным агентства, в организме нардепа не нашли запрещенных веществ в результате экспертизы.

Журналисты также пишут, что причастным к инциденту двум патрульным объявили выговор, а их руководство получило понижение и замечание.

В пресс-службе Нацполиции на звонки LIGA.net не ответили. LIGA.net направила в ведомство письменный запрос, а также написала Брагару.

  • 4 июля Брагар сообщил, что патрульные остановили его автомобиль, якобы требовали взятку при выключенных боди-камерах, обвиняли его в якобы наркотическом опьянении и повезли на экспертизу к наркологу. 
  • Нардеп заверял, что запрещенных веществ не употреблял и прошел параллельный независимый тест на наркотики, который дал отрицательный результат. 
  • В полиции отстранили патрульных и их руководителей на время служебного расследования. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что у патрульных были выключены боди-камеры во время инцидента с Брагаром. 
Марк Сировой
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полиция наркотики патрульные админпротокол Евгений Брагар
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