Нацполиция отменила протокол против "слуги народа" Брагара. Полицейских наказали – СМИ

Нацполиция отменила админпротокол о вождении авто якобы под наркотиками против нардепа фракции Слуга народа Евгения Брагара. Причастных к инциденту полицейских наказали, сообщают Українські новини cо ссылкой на представителя Нацполиции.

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Представитель Нацпола сообщил агентству, что админматериал о вождении транспорта в наркотическом опьянении (ст.130 КоАП) против Брагара отменен. По данным агентства, в организме нардепа не нашли запрещенных веществ в результате экспертизы.

Журналисты также пишут, что причастным к инциденту двум патрульным объявили выговор, а их руководство получило понижение и замечание.

В пресс-службе Нацполиции на звонки LIGA.net не ответили. LIGA.net направила в ведомство письменный запрос, а также написала Брагару.

4 июля Брагар сообщил, что патрульные остановили его автомобиль, якобы требовали взятку при выключенных боди-камерах, обвиняли его в якобы наркотическом опьянении и повезли на экспертизу к наркологу.

Нардеп заверял, что запрещенных веществ не употреблял и прошел параллельный независимый тест на наркотики, который дал отрицательный результат.

В полиции отстранили патрульных и их руководителей на время служебного расследования. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что у патрульных были выключены боди-камеры во время инцидента с Брагаром.

Марк Сировой

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