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Нацполиция: Свастика на здании ОП появилась после окончания акции в поддержку Стерненко

30.03.2021, 18:39
Нацполиция: Свастика на здании ОП появилась после окончания акции в поддержку Стерненко - Фото
Игорь Клименко (Фото: Андрей Новицкий/пресс-служба МВД)

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что нацистскую символику на здание Офиса президента нанесли после окончания акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко. Об этом Клименко сказал, выступая с трибуны Верховной Рады.

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По словам Клименко, акция была "тщательно спланирована". Он рассказал, что в анонсе мероприятия организаторы призывали брать с собой "бинты и медикаменты", еще до начала акции возле ОП собрались несколько десятков молодых людей "спортивного телосложения". "Очевидно, это была группа поддержки на случай столкновений с полицией", – убежден глава Нацполиции.

Клименко заявил, что в акции принимали участие несовершеннолетние.

Он уверяет, что правоохранителей на месте было достаточно, и они могли быстро вмешаться, но было решено "не попадать на крючок манипуляций и провокаций". Клименко считает, что провокаторы хотели показать на весь мир, как власть нарушит конституционное право граждан на мирный протест.

По данным полиции, участие в акции приняли 1500 человек, из них 5% "совершали активные агрессивные действия".

Полиция открыла уголовное дело по четырем статьям УК: хулиганство, умышленное повреждение имущества, надругательство над госсимволами, изготовление и публичное использование символики нацистского режима. О подозрении сообщили семи лицам.

"О свастике на стене Офиса президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35. Мы установили это лицо. Не буду раскрывать детали, пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы", – сказал он.

  • 20 марта 2021 года под стенами ОП прошел очередной митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко: протестующие требовали освободить его. В ходе акции стены ОП были разрисованы граффити, в дверях разбили стекла и сожгли табличку. В полиции назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.
  • В Офисе президента заявили, что уборка краски с фасада здания будет стоить 250 000-300 000 грн. Помимо этого нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений. 
Вадим Ребрина
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Игорь Клименко Сергей Стерненко офис президента
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