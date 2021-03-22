В Офисе президента озвучили объем восстановительных работ после акции за Стерненко

В Офисе президента заявили, что уборка краски с фасада здания будет стоить 250 000-300 000 грн. Помимо этого нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, говорится в сообщении ОП в Telegram.

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Сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ после акции сторонников общественного активиста Сергея Стерненко. ГУД публично отчитается о всех выполненных работах, пообещали в ОП.

Там сообщили, что сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита. Стоимость этих услуг может составить 250 000-300 000 грн, говорят в ОП.

"Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание", – сказано в сообщении.

В ОП настаивают, что, по предварительным оценкам, стоимость восстановительных работ может составить около 2 млн грн.

23 февраля суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата райсовета Одесской области Щербича. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией.

Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.

20 марта под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста. Они расписали фасад здания ОП различными надписями. В ОП назвали акцию вакханалией и презрением к обществу. Там оценили нанесенный ущерб в 2 млн грн.

Сегодня фасад начали чистить. Руководитель клининговой компании сказал, что услуги его работников не будут стоить 2 млн грн.



Вадим Ребрина

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