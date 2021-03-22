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Фасад Офиса президента начали отмывать от граффити сторонников Стерненко: видео

22.03.2021, 17:47
Фасад Офиса президента начали отмывать от граффити сторонников Стерненко: видео - Фото
Скриншот с видео

Фасад здания Офиса президента, разрисованный участниками акции за свободу общественного активиста Сергея Стерненко, начали чистить от граффити.

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Украинская правда выяснила, что чисткой занимается одна из клининговый компаний. Ее директор сказал изданию, что сегодня испробовали определенную технологию, основная чистка будет производиться завтра. По его словам, это займет четыре дня.

На вопрос издания о стоимости работ руководитель компании сказал: "Ну точно не 2 миллиона".

  • 23 февраля суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата райсовета Одесской области Щербича. По Украине прошла волна протестовв Киеве были стычки с полицией. 
  • Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • 20 марта под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста. Они расписали фасад здания ОП различными надписями. В ОП назвали акцию вакханалией и презрением к обществу. Там оценили нанесенный ущерб в 2 млн грн. 
Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко офис президента
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