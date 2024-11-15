Военный Сорд присвоил минимум 350 000 грн со сборов на ВСУ – источник

Фото: Офис Генерального прокурора

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении военнослужащему-блогеру. По данным следствия, он обманул своих подписчиков при сборе средств для подразделения ВСУ. Собеседник LIGA.net в ведомстве подтвердил, что речь идет о военном и писателе Владиславе Сорде.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Правоохранители заявили: в июле 2022 года фигурант написал на своей странице, что имеет возможность приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 млн грн, а срочность и важность сбора обосновал тем, что это оружие поможет защитникам в боях под Изюмом в Харьковской области.

Нацполиция утверждает, что мужчина присвоил из сборов минимум 350 000 грн – об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к их данным правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования.

Правоохранители обнаружили подозреваемого в Виннице по месту жительства – ему сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему.

Максимально ему грозит пять лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

Офис Генерального прокурора сообщил, что военнослужащему вручено ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

В рамках расследования правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого:

Фото: Офис Генерального прокурора

Скандал вокруг сбора Сорда на минометы появился в соцсетях еще в прошлом году – после того, как бывшая девушка военного обвинила его в обмане: якобы тот одновременно встречался еще минимум с двумя женщинами.

На LIGA.net есть большой текст о том, как не стать жертвой мошенничества, когда донатишь на военные сборы.