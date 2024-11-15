Військовий Сорд привласнив мінімум 350 000 грн зі зборів на ЗСУ – джерело

Фото: Офіс Генерального прокурора

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру військовослужбовцю-блогеру. За даними слідства, він ошукав своїх підписників під час збирання коштів для підрозділу ЗСУ. Співрозмовник LIGA.net у відомстві підтвердив, що йдеться про військового та письменника Владислава Сорда.

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Правоохоронці заявили: у липні 2022-го фігурант написав на своїй сторінці, що має можливість придбати п'ять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 млн грн, а терміновість і важливість збору обґрунтував тим, що це озброєння допоможе захисникам у боях під Ізюмом Харківської області.

Нацполіція стверджує, що чоловік привласнив зі зборів щонайменше 350 000 грн – про це свідчить рух коштів його приватними картковими рахунками, до їх даних правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування.

Правоохоронці виявили підозрюваного у Вінниці за місцем проживання – йому повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Максимально йому загрожує п'ять років тюрми.

Слідство триває.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

У межах розслідування правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного:

Фото: Офіс Генерального прокурора