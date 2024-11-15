Військовий Сорд привласнив мінімум 350 000 грн зі зборів на ЗСУ – джерело
Слідчі Національної поліції повідомили про підозру військовослужбовцю-блогеру. За даними слідства, він ошукав своїх підписників під час збирання коштів для підрозділу ЗСУ. Співрозмовник LIGA.net у відомстві підтвердив, що йдеться про військового та письменника Владислава Сорда.
Правоохоронці заявили: у липні 2022-го фігурант написав на своїй сторінці, що має можливість придбати п'ять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 млн грн, а терміновість і важливість збору обґрунтував тим, що це озброєння допоможе захисникам у боях під Ізюмом Харківської області.
Нацполіція стверджує, що чоловік привласнив зі зборів щонайменше 350 000 грн – про це свідчить рух коштів його приватними картковими рахунками, до їх даних правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування.
Правоохоронці виявили підозрюваного у Вінниці за місцем проживання – йому повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.
Максимально йому загрожує п'ять років тюрми.
Слідство триває.
Офіс Генерального прокурора повідомив, що військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
У межах розслідування правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного:
- Скандал навколо збору Сорда на міномети з'явився у соцмережах ще минулоріч — після того, як колишня дівчина військового звинуватила його в обмані: мовляв, той одночасно зустрічався ще мінімум з двома жінками.
- На LIGA.net є великий текст про те, як не стати жертвою шахрайства, коли донатиш на військові збори.