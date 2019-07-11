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11.07.2019, 20:24

Нацсовет не может доказать связь 112, NewsOne и ZIK с Медведчуком

Нацсовет не может доказать связь 112, NewsOne и ZIK с Медведчуком - Фото
Ульяна Фещук (фото - facebook.com/Nacrada)

Также Нацсовет не может пока доказать связь этих медихолдингов с Россией

На основании тех документов, которые есть в распоряжении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, регулятор не может установить связь телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK с Россией или Виктором Медведчуком. Об этом с трибуны парламента заявила замглавы Нацсовета Ульяна Фещук, сообщает Укринформ.

"К сожалению, там (в медиахолдингах, - ред.) работают очень профессиональные юристы, которые делают невозможным установление какой-либо связи с Российской Федерацией, по крайней мере на уровне тех документов, которые имеются в Национальном совете. То есть фактически невозможно доказать, что РФ какое-то влияние на эти телеканалы", - сказала она.

Фещук добавила, что по этому поводу Нацсовет переписывается с СБУ, но пока там не предоставили документы, подтверждающие такое влияние.

Также, по словам замглавы Нацсовета, пока невозможно доказать связь этих телеканалов с Медведчуком, поскольку они "скуплены на самом деле подставным лицом".

В этом вопросе Нацсовет общается с Антимонопольным комитетом, чтобы установить связь между бенефициарными владельцами 112 Украина, NewsOne и ZIK.

8 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ и ГПУ получили информацию о том, что конечный бенефициарный собственник телеканала NewsOne связан с российским Промсвязьбанком, через который Кремль проводит оборонные заказы.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд, чтобы лишить лицензии NewsOne. Будет создана рабочая группа Нацсовета, СБУ, НАБУ и ГПУ, а также Антимонопольного комитета по ситуации с покупкой депутатом партии ОПЗЖ Тарасом Козаком трех каналов национального уровня (112, ZIK, NewsOne). 

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Теги: NewsOne, виктор медведчук, ZIK, 112 украина
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