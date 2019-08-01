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Нацсовет внепланово проверит пять каналов 112 Украина

Нацсовет внепланово проверит пять каналов 112 Украина - Фото
Фото: ЕРА
01.08.2019, 14:34

В деятельности пяти телеканалов зафиксированы нарушения условий лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки компаниям ООО Новый формат ТВ, ООО Ариадна ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО ТВ Выбор и ООО Лидер ТВ. Все они вещают с логотипом 112 Украина. Сообщается на официальном веб-сайте Нацсовета.

В ходе мониторинга Нацсовет зафиксировал нарушения отраслевого законодательства.

Телеканалы якобы не придерживались условий лицензии. Более 22 часов в сутки они транслировали только информационно-аналитические и публицистические передачи. При этом в эфирном времени отсутствовали культурные, научно-просветительские и развлекательные программы.

Также в Нацсовете заявили, что все пять каналов транслировали одинаковое программное наполнение и с нарушениями использовали логотип 112 Украина.

Ранее Институт массовой информации сообщал, что сайт 112.ua является лидером среди украинских онлайн-медиа по публикации джинсы и производству черного пиара.

В декабре 2018-го телеканал приобрел Тарас Козак, соратник одного из лидеров партии Оппозиционная платформа за жизнь Виктора Медведчука.

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